Московское метро перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Все службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщили в пресс-службе столичной подземки во вторник.

"Несмотря на то, что в настоящий момент в Москве идет снег, московское метро работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графикам по всем линиям", — говорится в сообщении.

В метрополитене уточнили, что уборка вестибюлей и лестничных сходов будет проходить чаще для того, чтобы избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизмы эскалаторов.

Согласно прогнозу синоптиков, снегопад в Москве продлится до вечера вторника при температуре до минус 3 градусов, прирост снежного покрова местами может достичь 2-3 см.

В Москве специализированная техника коммунальных служб вышла во вторник днем на сплошное прометание улиц, дорог и тротуаров.