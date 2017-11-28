Московское метро перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Все службы Московского метрополитена перешли на усиленный режим работы из-за снегопада, сообщили в пресс-службе столичной подземки во вторник.
В метрополитене уточнили, что уборка вестибюлей и лестничных сходов будет проходить чаще для того, чтобы избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизмы эскалаторов.
Согласно прогнозу синоптиков, снегопад в Москве продлится до вечера вторника при температуре до минус 3 градусов, прирост снежного покрова местами может достичь 2-3 см.
В Москве специализированная техника коммунальных служб вышла во вторник днем на сплошное прометание улиц, дорог и тротуаров.