Путин оценил стих о себе на встрече с победителями конкурса "Семья года"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса Семья года. 28 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса Семья года. 28 ноября 2017

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса "Семья года" оценил стихотворение о себе "Я вам, господин президент, не завидую", написанное одним из участников конкурса.

Один из победителей конкурса писатель Вячеслав Потехин на встрече зачитал стихотворение, написанное им, по его словам, в 2003 году.

"Я вам, господин президент, не завидую,

У вас за спиною нелегкая ноша — страна.

И кто-то на вас затаился со злобой и обидою,

А кто-то за вас поднимает бокалы вина.

…

Дай бог вам прожить жизнь достойно, легко и интересно,

И сделать ее таковой для российских людей.

Я вам, господин президент, не завидую,

Принадлежать вы не можете даже себе самому.

А мне бы увидеть счастливую, дождями омытую,

И в золоте мира с детским смехом страну", — зачитал Потехин на встрече.

Президент молча прослушал стихотворение, после чего сказал писателю: "Продолжайте писать стихи".