Путин оценил стих о себе на встрече с победителями конкурса "Семья года"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса "Семья года" оценил стихотворение о себе "Я вам, господин президент, не завидую", написанное одним из участников конкурса.
Один из победителей конкурса писатель Вячеслав Потехин на встрече зачитал стихотворение, написанное им, по его словам, в 2003 году.
"Я вам, господин президент, не завидую,
У вас за спиною нелегкая ноша — страна.
И кто-то на вас затаился со злобой и обидою,
А кто-то за вас поднимает бокалы вина.
…
Дай бог вам прожить жизнь достойно, легко и интересно,
И сделать ее таковой для российских людей.
Я вам, господин президент, не завидую,
Принадлежать вы не можете даже себе самому.
А мне бы увидеть счастливую, дождями омытую,
И в золоте мира с детским смехом страну", — зачитал Потехин на встрече.
Президент молча прослушал стихотворение, после чего сказал писателю: "Продолжайте писать стихи".