В Новосибирске прокоментировали сообщения о запрете на Дедов Морозов

НОВОСИБИРСК/САМАРА, 28 ноя – РИА Новости. Власти Новосибирска не запрещали приглашать Дедов Морозов в детские сады, но есть рекомендации психологов, что лучше проводить утренники только со Снегурочкой, сообщила РИА Новости глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Ранее информация о запрете приглашать на утренники в детские сады артистов, исполняющих роль Дедов Морозов, появилась в "Московском комсомольце". По данным издания, речь идет о Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани; в одних случаях это объясняется борьбой с коррупцией, в других — советами психологов.

"Никаких запретов нет. Смысл лишь в том, что в детских садах психологи рекомендуют воспитателям приглашать в группы, где маленькие дети, не Дедов Морозов, а Снегурочек, так как дети могут испугаться", — рассказала Терешкова.

Она уточнила, что такие рекомендации действуют уже далеко не первый год, но никаких изданных властями официальных документов о запрете Дедов Морозов не существует.

Как сообщили РИА Новости в департаменте образования администрации Самары, дошкольное учреждение имеет право (не обязанность) привлекать граждан для выполнения отдельных работ, в том числе по проведению развлекательных мероприятий, фотосъемки в образовательном учреждении на основе гражданско-правовых договоров.

Новогодние праздники будут в обязательном порядке организованы и проведены в образовательных учреждениях Самары, отметили в департаменте.