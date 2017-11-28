В ГД внесли проект об освобождении крымских школьников от ЕГЭ до 2020 года

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который продлевает на 2019 и 2020 годы право выпускников школ Крыма выбирать между ЕГЭ и традиционной формой экзамена, а также сохраняет для них льготы при поступлении в вузы, следует из базы документов нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусматривается пролонгировать на 2019 и 2020 годы переходные условия, установленные федеральным законом на 2014-2018 годы. Необходимость указанного пролонгирования обусловлена тем, что, несмотря на постепенное выравнивание уровня подготовки выпускников школ Крыма с уровнем подготовки других российских школьников, в 2019 и 2020 годах крымские школьники еще не будут в полном объеме готовы к сдаче единого государственного экзамена", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим проектом закона предусматривается пролонгирование возможности прохождения государственной итоговой аттестации в школах на территории Крыма по выбору обучающихся в различных формах: в форме ЕГЭ или в форме государственного выпускного экзамена, говорится в документе.

"Одновременно потребуется сохранение для выпускников школ Крыма льготных условий поступления на обучение в вузы по программам бакалавриата и специалитета — возможности поступления на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно. Это будет коррелировать с нормой о возможности прохождения государственной итоговой аттестации по выбору обучающихся в форме ЕГЭ или в форме государственного выпускного экзамена", — отмечают авторы проекта закона.

Ранее замминистра образования и науки – глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что в 2017 году на территории Республики Крым в ЕГЭ приняли участие 6089 человек (в 2016 году – 3838 человек), в Севастополе ЕГЭ сдавали 2113 человека (в 2016 году – 1559 человек). По его словам, всего на территории Крыма к настоящему времени процедуру лицензирования по российским стандартам прошли 82% образовательных организаций, аккредитацию – 51%.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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