Гурцкая прокомментировала запрет Дедов Морозов на детских утренниках

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая обеспокоена сообщениями СМИ о том, что в некоторых городах власти якобы запрещают приглашать на детские утренники артистов, играющих Дедов Морозов.

Ранее о таком запрете написал "Московский комсомолец". По данным издания, речь идет о Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани. В одних случаях это объясняется борьбой с коррупцией, в других — советами психологов.

"И Дед Мороз, и Снегурочка — часть культурного кода всего постсоветского пространства. Во всех домах они — непременные участники праздника. Нужно оценить профессионализм психологов, нашедших вред в наших любимых героях. Если информация подтвердится и детей будут лишать праздника, то я, безусловно, попрошу министра образования вмешаться в ситуацию", — заявила Гурцкая РИА Новости.

По словам общественницы, такой запрет — "потрясающая нелепость и глупость".