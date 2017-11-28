В Госдуме предложили разрешить животным жить в подвалах домов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что готовит обращение на имя вице-премьера РФ Дмитрия Козака с просьбой отредактировать технический регламент, чтобы животные могли беспрепятственно жить в подвалах домов.

Он отметил, что в настоящее время окна в подвалы закрыты и животные не могут туда ни попасть, в связи с чем разводятся грызуны, ни выйти на улицу, из-за чего оказываются замурованными и погибают.

"На мой взгляд, нет никакой проблемы этот технический регламент чуть-чуть поменять,… оставив возможность прохода туда животных, которые могли бы и в зимний период там быть, и когда их жизни угрожает опасность", — заявил Бурматов журналистам, добавив, что готовит обращение на имя Козака для разрешения данной ситуации.