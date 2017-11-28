Силуанов рассказал об опасности увеличения социальных расходов бюджета

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Увеличение расходов бюджета на образование и здравоохранение без реформ в этих отраслях приведет к кризису в российской экономике, считает министр финансов Антон Силуанов.

"На наш взгляд, нельзя просто увеличивать расходы без изменений внутри этих отраслей: образования, здравоохранения, социального обеспечения — полно есть ресурсов, возможностей для таких структурных преобразований без увеличения трат, а будем увеличивать траты, особенно нефтегазовых доходов, будем иметь риски, будем иметь следующий кризис", — сказал Силуанов, выступая на форуме Финансового университета.

Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился, что без повышения эффективности увеличивать эти расходы нельзя. Он напомнил, что расходы на образования за 11 лет, пока он находился на посту министра финансов, выросли в три раза. "То есть мы стали лучше жить. При этом мы накапливали резервы", — признал экс-глава Минфина РФ.

Однако, отметил Кудрин, в отличие от той ситуации накопление резервов сейчас происходит в условиях сокращения, а не роста расходов. "В этом смысле хватит ли нам этих расходов для прорыва в области повышения продолжительности жизни, в области образования… я сомневаюсь, но это действительно спор, и давайте его вести", — сказал Кудрин.