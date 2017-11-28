Силуанов рассказал об опасности увеличения социальных расходов бюджета

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Увеличение расходов бюджета на образование и здравоохранение без реформ в этих отраслях приведет к кризису в российской экономике, считает министр финансов Антон Силуанов.
Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился, что без повышения эффективности увеличивать эти расходы нельзя. Он напомнил, что расходы на образования за 11 лет, пока он находился на посту министра финансов, выросли в три раза. "То есть мы стали лучше жить. При этом мы накапливали резервы", — признал экс-глава Минфина РФ.
Однако, отметил Кудрин, в отличие от той ситуации накопление резервов сейчас происходит в условиях сокращения, а не роста расходов. "В этом смысле хватит ли нам этих расходов для прорыва в области повышения продолжительности жизни, в области образования… я сомневаюсь, но это действительно спор, и давайте его вести", — сказал Кудрин.