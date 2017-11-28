МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минфин РФ предлагает сократить количество получателей социальной поддержки из бюджета, увеличив выплаты для тех, кто действительно нуждается в помощи, заявил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы видим необходимость формирования нового качества социальной помощи", — сказал Силуанов, выступая на форуме финансового университета.

"У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять", — сказал он.

Эти предложения, по его словам, уже обсуждаются в правительстве. "Настало время переформатировать те уровни социальной поддержки, которые сегодня предоставляются за счёт средств государства, тем гражданам, которые больше нуждаются", — заявил министр.

По мнению главы Минфина, это даст рост потребительского спроса и благосостояния граждан, "которые ограничены в своих возможностях приобретения тех или иных услуг, товаров".

"Это даст более справедливое распределение продукта, который по старинке может быть где-то распределяется большому количеству наших граждан", — сказал он.