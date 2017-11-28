Глава СЖР пообещал поддержку прессе на национальных языках народов России

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев пообещал, что организация будет оказывать поддержку прессе на национальных языках народов России, при этом он отметил, что ответственность таких изданий перед аудиторией гораздо выше.

"Пресса на языках народов России — это одна из важнейших составляющих нашего медиапространства, мы обязательно будем, как только будет возможность, помогать этим СМИ", — сказал Соловьёв на первом Медиафоруме этнических и региональных СМИ в Москве.

По мнению главы СЖР, доверие к национальным СМИ гораздо выше, поскольку они говорят со своим читателем на родном ему языке, а значит, и ответственность их перед аудиторией гораздо больше.

Соловьев также выступил с предложением переводить на русский язык лучшие материалы национальной прессы и размешать на сайте СЖР.