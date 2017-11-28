Депутат рассказал о возможном ужесточении наказания за живодерство

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пятилетний срок лишения свободы может быть назначен за издевательство над животным в присутствии ребенка и за публичную демонстрацией факта жестокости в отношении животного, в том числе в интернете, следует из поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, о которых рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Госдума 22 ноября приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. По словам Бурматова, позиция комитета заключается в том, что ко второму чтению надо расширять состав преступления, в частности, внося новые позиции во вторую часть статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).
"На сегодняшний день мы такой базовый сбор предложений проводили, и были предложения от депутатов Госдумы и от зоозащитников, в частности, навести порядок с догхантерами, для этого у нас есть предложение в часть вторую включить пункт — деяние, совершенное в отношении нескольких животных. Мы предполагаем, что это можно обсуждать в рамках второго чтения", — заявил Бурматов в ходе круглого стола, проводимого комитетом во вторник.
Также предлагается во вторую часть законопроекта включить пункт о совершении деяния группой лиц по предварительному сговору. "Это можно использовать как отягчающий признак, чтобы пятилетний срок можно было применять", — объяснил депутат.
11.6%Крупного денежного штрафа
12.4%Принудительных работ
55.2%Лишения свободы
20.8%Это больные люди, их нужно лечить
При этом Бурматов напомнил, что Госдума поставила себе задачу принять данный законопроект окончательно до Нового года. Второе чтение, по его словам, может быть назначено на 8 декабря.