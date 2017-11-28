Депутат рассказал о возможном ужесточении наказания за живодерство

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пятилетний срок лишения свободы может быть назначен за издевательство над животным в присутствии ребенка и за публичную демонстрацией факта жестокости в отношении животного, в том числе в интернете, следует из поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта, о которых рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Госдума 22 ноября приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. По словам Бурматова, позиция комитета заключается в том, что ко второму чтению надо расширять состав преступления, в частности, внося новые позиции во вторую часть статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).

"На сегодняшний день мы такой базовый сбор предложений проводили, и были предложения от депутатов Госдумы и от зоозащитников, в частности, навести порядок с догхантерами, для этого у нас есть предложение в часть вторую включить пункт — деяние, совершенное в отношении нескольких животных. Мы предполагаем, что это можно обсуждать в рамках второго чтения", — заявил Бурматов в ходе круглого стола, проводимого комитетом во вторник.

Также предлагается во вторую часть законопроекта включить пункт о совершении деяния группой лиц по предварительному сговору. "Это можно использовать как отягчающий признак, чтобы пятилетний срок можно было применять", — объяснил депутат.

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К таким отягчающим признакам также могут отнести издевательство надо животным в присутствии малолетнего, то есть ребенка, не достигшего 14 лет, действия, связанные с публичной демонстрацией факта жестокости, в том числе в интернете, и применение садистских методов. "К ним могут быть отнесены действия, которые не повлекли смерти животного, а привели к увечьям животного, это все равно становится второй частью 245 статьи, и за это может быть предусмотрен максимальный срок", — пояснил он.

При этом Бурматов напомнил, что Госдума поставила себе задачу принять данный законопроект окончательно до Нового года. Второе чтение, по его словам, может быть назначено на 8 декабря.