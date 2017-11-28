Сотрудников метро Москвы переоденут в новую униформу

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудники московского метро во вторник получат новую форму, при этом кассиры на некоторых станциях уже работают в новой униформе, сообщил РИА Новости первый замначальника метрополитена Роман Латыпов.

"До конца этого года мы планируем выдать кассирам еще порядка 2 тысяч комплектов формы, чтобы все работники касс московского метрополитена, включая мобильных кассиров, были одеты в единую форму. Если раньше они носили форму голубых тонов, то теперь в их гардеробе появляются красные жилеты и жакеты. Благодаря новой яркой форме пассажирам будет проще заметить в вестибюлях станций дежурящих мобильных кассиров, у которых можно купить билет на одну поездку с помощью банковской карты", — рассказал Латыпов.

Новую форму начали получать не только кассиры — в первую очередь новой одеждой обеспечили машинистов поездов, дежурных по станциям и работников службы безопасности и стоек "Живое общение". Так, форма включает блузы и трикотажные жакеты, летние и зимние жилеты и куртки, пальто, а также юбки, галстуки, головные уборы, рубашки с длинными и короткими рукавами, шейные платки.

Новая форма разработана в едином стиле московского транспорта и выполнена в традиционных цветах метрополитена, на ней присутствует его логотип и символика.