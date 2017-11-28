Эксперты оценили инициативу запрета господдержки фильмов, в которых курят

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Инициатива запрета господдержки фильмов, в которых курят, избыточна и должна быть исключена из антитабачной концепции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Открытого правительства.

Новая антитабачная концепция, внесенная ранее на рассмотрение правительства РФ, предусматривает в том числе новые правила торговли табаком, запрет производства, ввоза и обращения некурительных табачных изделий.

Документ предлагает ввести ограничения на показ в художественных фильмах товарных знаков табачных изделий и запретить господдержку фильмов, где демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака.

"Инициатива запретить государственную поддержку создания художественных фильмов, в которых демонстрируется процесс курения табака, по мнению экспертов, является избыточной и должна быть исключена из концепции", — отметили в пресс-службе.

По мнению экспертов, таким образом под запрет субсидирования могут попасть в том числе фильмы о Второй мировой войне или об исторических событиях в России и в мире.