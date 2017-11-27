Симоньян опубликовала инструкцию, как расстаться с гринкартой

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала инструкцию, как отказаться от грин-карты. Для этого она специально завела канал в Telegram.

© Фото : канал Маргариты Симоньян в Telegram Грин-карта подруги Маргариты Симоньян © Фото : канал Маргариты Симоньян в Telegram Грин-карта подруги Маргариты Симоньян

"Пришлось завести телеграм. Довели", — написала Симоньян.

​Ранее Симоньян рассказала в Twitter, что ее подруга отказалась от американского вида на жительство.

Выпиваем с подружкой по веселому поводу — она отказалась от гринкарты. В 11-м Лиля, беременная, ходила на Болотную. В 13-м эмигрировала в США. В 17-м вернулась и собирается голосовать за Путина) pic.twitter.com/GI5a0aPuLi — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 25 ноября 2017 г.

Некоторые пользователи в комментариях утверждали, что информация не соответствует действительности, ошибочно полагая, что для проверки данных на сайте миграционной службы США используется указанный в документе номер Alien Registration Number. После этого Симоньян опубликовала в Telegram инструкцию по отказу от гражданства США, а также фотографию грин-карты подруги. Она отдельно отметила, что указанный на грин-карте Alien ID номер не используют для входа на сайт миграционной службы США, "о чем на сайте и сообщается — для тех, кто владеет языками".