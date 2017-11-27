МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Выигрыш в лотерею рекордной суммы в 506 миллионов рублей не принес в жизнь пенсионерки из Воронежской области Натальи Власовой изменений к лучшему, рассказали "Известиям" родные женщины.

Пожилая женщина, продававшая пирожки на рынке в своем поселке, неожиданно стала обладательницей полумиллиарда рублей. Они с дочерью едва не выбросили счастливый билет, однако решили на всякий случай его проверить.

Рекордный выигрыш, однако, женщина сможет забрать не ранее Нового года. Пока, однако, всероссийская известность лишь мешает Власовой. "Из-за внимания прессы мама даже не может подрабатывать, раньше хоть такой доход был, а сейчас только на пенсию остается надеяться", — пояснила ее дочь Екатерина Евдокимова.

Кроме того, как рассказала сама Власова, поездка в Москву с лотерейным билетом обошлась недешево. "В долг взяла куртку, сапоги, мне не в чем было поехать", — добавила она, уточнив, что из положения ей помогли выйти женщины, работающие с ней на рынке.

Рекордная сумма в 506 миллионов рублей была выиграна 5 ноября. На выплату налогов уйдет 13% выигрыша, что составляет около 65 миллионов рублей.