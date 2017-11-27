Отец автора флешмоба #NoRussiaNoGames призвал поддержать сборную России

Школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков, запустивший в соцсетях флешмоб в поддержку российских спортсменов #noRUSSIAnoGAMES, и российский лыжник Максим Вылегжанин

Школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков, запустивший в соцсетях флешмоб в поддержку российских спортсменов #noRUSSIAnoGAMES, и российский лыжник Максим Вылегжанин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Отец школьника Романа Старкова из Санкт-Петербурга, запустившего флешмоб #NoRussiaNoGames в поддержку спортсменов из России, рассказал Sputnik о своей позиции по поводу событий вокруг российского спорта.

По словам Игоря Старкова, российские болельщики не стали бы "покрывать" спортсмена, уличенного в применении допинга. Выдвигая обвинения, необходимо представить убедительные доказательства, чего пока не произошло.

"Что один человек, что 140 миллионов, мы хотим показать, что мы одно единое. Если он виноват, он должен быть наказан. Но нам нужны доказательства", — сказал он.

Старков отметил, что, к примеру, российские лыжники, которые в последний день выиграли гонку в Сочи, "не появились за день до Олимпиады". "Эти спортсмены были в топе, выигрывали огромные международные соревнования", — подчеркнул он.

Мужчина рассказал, что российских спортсменов поддерживают многие иностранцы. По его мнению, спорт превращается в "политический рычаг". "Сейчас это происходит с Россией, а вообще хочется задать вопрос: а кто следующий? " — заявил он.

Людей, которые придерживаются аналогичных взглядов, много не только в России, но и за рубежом, считает Старков. "Может кто-то и не поддерживает Россию, но все выступают за то, чтобы прояснить ситуацию и получить доказательства", — отметил он.

Даже если какой-то спортсмен оказался бы виновен в употреблении допинга, нельзя наказывать за это всю страну, уверен Старков. "Команда — это команда, человек — это человек. Я думаю, что все поддержали бы страну, в отношении которой творится такая несправедливость", — сказал мужчина.

Спорт — одна из вещей, которые объединяют людей из разных стран. "Очень часто видно, как обнимаются на стадионах болельщики, болеют за чистый и красивый спорт. Поэтому все у них забрать, наверное, это неправильно", — добавил Старков. По его словам, они с сыном будут смотреть выступления иностранных спортсменов даже в случае недопуска России до Олимпийских игр. "Достойные спортсмены за четыре года завоевали право на то, чтобы их посмотрели другие страны. Будет неправильно бойкотировать", — пояснил он.

Ранее в Сети был запущен флешмоб в поддержку российских спортсменов #NoRussiaNoGames. Роман Старков, его автор, вместе с отцом составил обращение и разместил его на своей странице "ВКонтакте" вместе с видеообращением матери российского лыжника Максима Вылегжанина, пожизненно отстраненного МОК от участия в Олимпийских играх. Хэштег подхватили другие пользователи Сети, в числе которых глава Удмуртии Александр Бречалов и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев. За четыре дня видео набрало около 700 тысяч просмотров.

Исполком Международного олимпийского комитета должен принять решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане 5 декабря.