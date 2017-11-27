Власти Мурманска выплатят компенсации жителям дома, где взорвался газ

МУРМАНСК, 27 ноя – РИА Новости. Власти Мурманска приняли решение выплатить по 100 тысяч рублей жильцам каждой из квартир подъезда, пострадавшего от взрыва газа, сообщает мурманская мэрия со ссылкой на главу администрации города Андрея Сысоева.

В пятницу около 17.00 мск в квартире на пятом этаже жилого дома по улице Зеленой в Мурманске произошел взрыв газа и пожар. СУСК РФ возбудил уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Следователи изъяли документацию, связанную с эксплуатацией газового оборудования, назначены экспертизы.

Сысоев встретился с жильцами подъезда дома. "Администрацией города Мурманска принято решение о выплате компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждую квартиру в подъезде, пострадавшем от взрыва", – сообщил глава городской администрации.

Он добавил, что по результатам работы технической комиссии будет решена судьба подъезда, при возможности проведен ремонт помещений. На это время жильцам, зарегистрированным в квартирах пострадавшего подъезда, по заявлениям будет предоставлено жилье в маневренном фонде.

Глава администрации заверил, что каждая ситуация будет рассмотрена в индивидуальном порядке, жильцам будет оказана необходимая помощь.

Ранее на оперативном совещании Сысоев заявил, что в результате взрыва пострадали два человека: мужчина 1976 года рождения и женщина 1933 года рождения. Мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, у женщины отравление продуктами горения, она на лечении в городской больнице. Глава городской администрации также отметил, что сейчас работает специальная комиссия, которая оценит несущие конструкции шестого подъезда, где произошел взрыв.