Востоковед рассказал о предпосылках радикализации мигрантов из Азии

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Предпосылки радикализации мигрантов, приезжающих в Россию из стран Центральной Азии, закладываются еще на родине, заявил руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН Николай Плотников на пресс-конференции "Причины радикализации в среде мигрантов из Центральной Азии", организованной в МИА "Россия сегодня".
По его словам, на первом месте среди основных причин радикализации мигрантов — бедность, на втором – социальное расслоение в странах Центральной Азии.
"На третьем месте — неспособность на родине найти работу, позволяющую достойно содержать семью. Если бы люди имели работу у себя на родине, они, естественно, не мигрировали в другие страны для того, чтобы заработать на жизнь", — продолжил он, ссылаясь на данные исследования "Причины и мотивы радикализации трудовых мигрантов из стран Центральной Азии на территории России", проведенного при участии Института Востоковедения РАН.
"Часть респондентов отмечает, что этому способствует и религиозная ситуация, где начинают доминировать религиозные группы и проповедники. В наибольшей степени это касается юга Киргизии, а также Таджикистана. Самое главное, и это показал анализ опросных листов: радикализация трудовых мигрантов, приезжающих из стран Центральной Азии на территорию России, и их выезд на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне террористических формирований не имеет массового характера. Все разговоры о том, что чуть ли не поголовно в рядах ИГ и "Аль-Каиды" (обе террористические группировки запрещены в РФ — ред.) составляют таджики и узбеки – это все от лукавого. Надо смотреть, кому выгодно распространять такие сведения", — сообщил эксперт.