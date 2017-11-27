Востоковед рассказал о предпосылках радикализации мигрантов из Азии

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Предпосылки радикализации мигрантов, приезжающих в Россию из стран Центральной Азии, закладываются еще на родине, заявил руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения РАН Николай Плотников на пресс-конференции "Причины радикализации в среде мигрантов из Центральной Азии", организованной в МИА "Россия сегодня".

"Судя по результатам проведённых опросов, предпосылка радикализации (мигрантов – ред.) закладывается уже на родине. Наиболее уязвимая группа — это молодёжь в возрасте до 20 лет, не обремененная семьями, с низким уровнем общего и религиозного образования, стремящаяся иметь все, сразу и сейчас, особенно не задумываясь о моральных нормах и принципах", — сообщил Плотников.

По его словам, на первом месте среди основных причин радикализации мигрантов — бедность, на втором – социальное расслоение в странах Центральной Азии.

"На третьем месте — неспособность на родине найти работу, позволяющую достойно содержать семью. Если бы люди имели работу у себя на родине, они, естественно, не мигрировали в другие страны для того, чтобы заработать на жизнь", — продолжил он, ссылаясь на данные исследования "Причины и мотивы радикализации трудовых мигрантов из стран Центральной Азии на территории России", проведенного при участии Института Востоковедения РАН.

Радикализации, по словам Плотникова, также способствует отказ государства от своей социальной функции, падение уровня общего образования, появление социокультурных барьеров внутри еще недавно общей страны.

"Часть респондентов отмечает, что этому способствует и религиозная ситуация, где начинают доминировать религиозные группы и проповедники. В наибольшей степени это касается юга Киргизии, а также Таджикистана. Самое главное, и это показал анализ опросных листов: радикализация трудовых мигрантов, приезжающих из стран Центральной Азии на территорию России, и их выезд на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне террористических формирований не имеет массового характера. Все разговоры о том, что чуть ли не поголовно в рядах ИГ и "Аль-Каиды" (обе террористические группировки запрещены в РФ — ред.) составляют таджики и узбеки – это все от лукавого. Надо смотреть, кому выгодно распространять такие сведения", — сообщил эксперт.