Зону оползней в Ингушетии выделят под нужды пчеловодов

МАГАС, 27 ноя — РИА Новости, Адам Буражев. Власти Ингушетии намерены выделить оползневую часть Малгобекского района республики для развития пчеловодства, об этом сообщает пресс-служба главы субъекта по итогам совещания руководителя региона Юнус-Бека Евкурова с вице-премьером Магометом Гогиевым.

"Согласно актуальной статистике, у нас более 30 тысяч пчелосемей, каждая из которых дает в год около 15 кг меда", — сообщил вице-премьер, курирующий в том числе вопросы сельского хозяйства. В числе вопросов, требующих рассмотрения, — выделение земельных участков под пчеловодство для установки стационарных пчелосемей. Вопрос уже проработан с главами муниципальных администраций, сформулировано предложение, одно из положений которого — освоение заградительных лесополос между земельными участками", — сказал Гогиев.

По его словам, пчеловоды могли бы очистить территорию, обеспечить необходимый надзор и уход, а также высадить там нужные растения.

Глава региона отметил целесообразность идеи, но обратил внимание, что при этом нельзя вырубать деревья, которые уже растут в указанных зонах.

Кроме того, Юнус-Бек Евкуров поручил заместителю председателя правительства республики представить пятилетний план по освоению оползневой зоны, включающий в себя систему распределения территорий, информацию о породах медоносных кустарников и деревьев, видов и сортов цветов, которые ежегодно будут высаживаться, об их количестве, прогнозируемый результат за указанный срок, а также уровень юридической ответственности задействованных сторон.

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