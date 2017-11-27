МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Законопроект о защите работников, сообщивших о коррупционных нарушениях, соблюдает баланс интересов работника и работодателя и предусматривает проверку всех обращений на клевету, заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов в понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Законопроект был внесен в Госдуму в октябре. Документ предлагает определить меры двухлетней защиты государством лиц, уведомивших представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о коррупционных правонарушениях, совершённых в государственных органах, органах местного самоуправления или организациях. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 23 ноября рекомендовал принять этот законопроект в первом чтении. Зампредседатель комитета Анатолий Выборный выразил надежду, что документ может быть окончательно принят Госдумой в весеннюю сессию.

"Что касается защиты работодателей, безусловно, это очень важный вопрос с точки зрения баланса… С одной стороны, да, мы защищаем людей, с другой стороны наша задача в том, чтобы не попали под защиту те, кто является, например, злостными нарушителями трудовой дисциплины… Для этого в законопроекте указано то, что механизм защиты этот двухлетний может быть снят, если не подтвердятся эти данные. Если в уведомлении гражданина содержатся факты, свидетельствующие о составе уголовного преступления: я имею в виду клевету, ложь, — то тоже предусмотрено, что гражданин будет нести ответственность", — объяснил Черкасов.