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Общество

Главный каток страны на ВДНХ откроется 1 декабря

15:0827.11.2017
(обновлено: 15:45 27.11.2017)
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© Фото : АГН "Москва" / АнтонКардашов Подготовка к открытию катка на Главной аллее ВДНХ. 27 ноября 2017Подготовка к открытию катка на Главной аллее ВДНХ. 27 ноября 2017
© Фото : АГН "Москва" / АнтонКардашов

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Самый большой каток страны, расположенный на территории ВДНХ в Москве, находится уже в финальной стадии подготовки к открытию, намеченному на 1 декабря, сообщила представитель дирекции выставки Юлия Давыдова журналистам в понедельник.

"Вы видите его почти 98-процентную готовность, и уже через два дня у нас начнутся репетиции наших гостей – высотного испанского театра Grupo Puja. И первого декабря мы готовы открыться, и ждём всех наших гостей", — сказала Давыдова.

Она напомнила, что каток начнёт свою работу с 17.00, а театральное представление высотного театра, чьё получасовое представление будет идти на высоте 30 метров, начнётся в 20.30‬ мск.

"Помимо этого, всех гостей ждут всяческие конкурсы, игры, аниматоры, фотозоны. По сути это будет одна большая вечеринка, на которую уже сейчас можно купить билеты", — добавила она.

Давыдова отметила, что количество билетов ограничено, так что желающим попасть на грандиозное открытие катка лучше покупать их уже сейчас.

Реконструкция не помешает

Отдыхающие на открытии Стрит-катка в Парке Горького. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Каток в московском Парке Горького откроется 23 ноября
Открытие Главного катка страны на территории ВДНХ состоится 1 декабря‬. Как обещают на ВДНХ, текущая на территории выставки реконструкция не помешает гостям насладиться самым большим катком страны с искусственным покрытием.

Каток расположится на Главной аллее — от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие", ледовые дорожки будут огибать знаменитые фонтаны. Общая площадь ледовой поверхности катка составит более 20 тысяч квадратных метров. А центральная инсталляция в этом году посвящена теме зимних видов спорта, общая площадь инсталляции с изображением фигуристки достигает порядка 2 тысяч квадратных метров, а высота обвивающих полуколец — 10 метров.

Для детей здесь будет работать отдельная ледовая площадка с собственным павильоном проката. На фудкорте гостям предложат вкусную еду и горячие напитки.

Физкультура и танцы

© Москомархитектура
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Каждые субботу и воскресенье на катке на ВДНХ будут проходить занятия по физкультуре и танцам.

"Мы приготовили хорошую программу. Каждую субботу и воскресенье у нас будут проходить зарядки на льду. Это будет очень весело и здорово. По пятницам мы будем танцевать, по субботам играть в большие игры. Программа будет очень интересная", — добавила Давыдова.

По её словам, несмотря на холодную погоду и раннее утро, в прошлом году эти зарядки в выходные дни посещали порядка 200-300 человек.

Каток и коньки
© РИА Новости, Инфографика
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Каток и коньки
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