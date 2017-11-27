Главный каток страны на ВДНХ откроется 1 декабря

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Самый большой каток страны, расположенный на территории ВДНХ в Москве, находится уже в финальной стадии подготовки к открытию, намеченному на 1 декабря, сообщила представитель дирекции выставки Юлия Давыдова журналистам в понедельник.
"Вы видите его почти 98-процентную готовность, и уже через два дня у нас начнутся репетиции наших гостей – высотного испанского театра Grupo Puja. И первого декабря мы готовы открыться, и ждём всех наших гостей", — сказала Давыдова.
Она напомнила, что каток начнёт свою работу с 17.00, а театральное представление высотного театра, чьё получасовое представление будет идти на высоте 30 метров, начнётся в 20.30 мск.
"Помимо этого, всех гостей ждут всяческие конкурсы, игры, аниматоры, фотозоны. По сути это будет одна большая вечеринка, на которую уже сейчас можно купить билеты", — добавила она.
Давыдова отметила, что количество билетов ограничено, так что желающим попасть на грандиозное открытие катка лучше покупать их уже сейчас.
Реконструкция не помешает
Каток расположится на Главной аллее — от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие", ледовые дорожки будут огибать знаменитые фонтаны. Общая площадь ледовой поверхности катка составит более 20 тысяч квадратных метров. А центральная инсталляция в этом году посвящена теме зимних видов спорта, общая площадь инсталляции с изображением фигуристки достигает порядка 2 тысяч квадратных метров, а высота обвивающих полуколец — 10 метров.
Для детей здесь будет работать отдельная ледовая площадка с собственным павильоном проката. На фудкорте гостям предложат вкусную еду и горячие напитки.
Физкультура и танцы
"Мы приготовили хорошую программу. Каждую субботу и воскресенье у нас будут проходить зарядки на льду. Это будет очень весело и здорово. По пятницам мы будем танцевать, по субботам играть в большие игры. Программа будет очень интересная", — добавила Давыдова.
По её словам, несмотря на холодную погоду и раннее утро, в прошлом году эти зарядки в выходные дни посещали порядка 200-300 человек.