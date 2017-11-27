Главный каток страны на ВДНХ откроется 1 декабря

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Самый большой каток страны, расположенный на территории ВДНХ в Москве, находится уже в финальной стадии подготовки к открытию, намеченному на 1 декабря, сообщила представитель дирекции выставки Юлия Давыдова журналистам в понедельник.

"Вы видите его почти 98-процентную готовность, и уже через два дня у нас начнутся репетиции наших гостей – высотного испанского театра Grupo Puja. И первого декабря мы готовы открыться, и ждём всех наших гостей", — сказала Давыдова.

Она напомнила, что каток начнёт свою работу с 17.00, а театральное представление высотного театра, чьё получасовое представление будет идти на высоте 30 метров, начнётся в 20.30‬ мск.

"Помимо этого, всех гостей ждут всяческие конкурсы, игры, аниматоры, фотозоны. По сути это будет одна большая вечеринка, на которую уже сейчас можно купить билеты", — добавила она.

Давыдова отметила, что количество билетов ограничено, так что желающим попасть на грандиозное открытие катка лучше покупать их уже сейчас.

Реконструкция не помешает

Открытие Главного катка страны на территории ВДНХ состоится 1 декабря‬. Как обещают на ВДНХ, текущая на территории выставки реконструкция не помешает гостям насладиться самым большим катком страны с искусственным покрытием.

Каток расположится на Главной аллее — от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие", ледовые дорожки будут огибать знаменитые фонтаны. Общая площадь ледовой поверхности катка составит более 20 тысяч квадратных метров. А центральная инсталляция в этом году посвящена теме зимних видов спорта, общая площадь инсталляции с изображением фигуристки достигает порядка 2 тысяч квадратных метров, а высота обвивающих полуколец — 10 метров.

Для детей здесь будет работать отдельная ледовая площадка с собственным павильоном проката. На фудкорте гостям предложат вкусную еду и горячие напитки.

Физкультура и танцы

Каждые субботу и воскресенье на катке на ВДНХ будут проходить занятия по физкультуре и танцам.

"Мы приготовили хорошую программу. Каждую субботу и воскресенье у нас будут проходить зарядки на льду. Это будет очень весело и здорово. По пятницам мы будем танцевать, по субботам играть в большие игры. Программа будет очень интересная", — добавила Давыдова.

По её словам, несмотря на холодную погоду и раннее утро, в прошлом году эти зарядки в выходные дни посещали порядка 200-300 человек.