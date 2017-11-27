Гепрокуратура назвала регионы-лидеры по уровню преступности в 2017 году

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Самый высокий уровень преступности в 2017 году зафиксирован в Тыве, Забайкалье, Бурятии, на Сахалине и в Амурской области, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной в видеоподкасте, опубликованном в официальном канале ведомства в Telegram.

"Наибольшее значение уровня преступности приходится на республику Тыва, Бурятия, Забайкальский край, Сахалин и Амурскую область", — сообщил Куренной.

По его словам, при этом наибольшее среди субъектов России количество преступлений регистрируется в Москве, в частности, за 10 месяцев 2017 года здесь зафиксировано более 117 тысяч преступлений, но "оценку уровня преступности в том или ином субъекте надо рассматривать через соотношение числа зарегистрированных преступлений к численности проживающего в этом регионе населения". "Из 18 субъектов РФ, входящих в ЦФО, Москва по этому показателю занимает 12-е место, 949 преступлений на 100 тысяч населения. Среди всех субъектов РФ — 66-е место", — сказал Куренной.

Он отметил, что за 10 месяцев 2017 года в Москве зафиксировано наиболее существенное по России снижение общего числа зарегистрированных преступлений — на 21%. "В частности, более чем на треть сократилось количество краж, грабежей и разбоев. На этом фоне снизилось число уголовно наказуемых деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства — более чем на 15%", — добавил Куренной.