Росгвардия закупает в подарок казачьи шашки почти на миллион рублей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Федеральной службы войск национальной гвардии России проводит тендеры на поставку 20 казачьих шашек в подарочных коробках, следует из материалов федерального государственного казенного учреждения на портале госзакупок.

Согласно заявкам, закупаются казачьи шашки с позолотой в ножнах с символикой "от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации". Закупка шашек разбита на четыре тендера, максимальная цена контракта по каждому составляет 225 тысяч рублей. Всего нужно поставить 20 шашек.

Согласно описанию, клинок шашки должен быть выкован из высоколегированной коррозионностойкой марки стали, рукоять должна быть сделана из лучших сортов колхидского ореха, который растет на Западном Закавказье. Тыльник и гарда должны быть украшены символикой геральдического знака Федеральной службы войск национальной гвардии. Ножны должны быть изготовлены из дерева, обтянуты мягкой французской кожей chevreau хромового дубления. Комплектующие ножны (наконечник, кольцо портупейное, устье) должны быть изготовлены из латуни и украшаться символикой нацгвардии в обрамлении растительного орнамента. Все комплектующие ножны должны быть покрыты никелем и золотом. Отмечается также, что футляр для шашек нужно изготовить из натурального шпона дерева с ложементом из бордового бархата.

Поставить шашки нужно в течение недели с момента подписания контракта. Исполнителя выберут в декабре. Финансироваться закупка будет за счет средств из федерального бюджета.

Помимо шашек, согласно сайту госзакупок, Центральная войсковая комендатура по материально-техническому обеспечению Нацгвардии проводит еще несколько тендеров на поставку различных изделий с символикой.

Так, нужно поставить 20 ножей по 15 тысяч рублей за штуку, 20 — по 12 тысяч, еще 30 – за пять тысяч рублей. Еще госучреждение закупит более чем на 300 тысяч рублей 20 кортиков, десять которых должны быть изготовлены из дамасской стали, их стоимость — 180 тысяч рублей. Кроме этого Нацгвардии нужно поставить трое каминных часов по 80 тысяч рублей за штуку, 10 охотничьих наборов (фляжка и три стопки) по 22 тысячи рублей за штуку и 20 позолоченных блюд стоимостью 14 тысяч рублей за одно блюдо.