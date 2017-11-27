В Кремле не знают о высылке польского историка Глембоцкого, заявил Песков

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. В Кремле не знают о высылке из РФ сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) Генриха Глембоцкого, эти решения не принимаются в Кремле, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее IPN сообщил о выдворении из России польского ученого Глембоцкого, занимавшегося исследованиями в области российско-польских отношений в XIX-XX веках. По информации Института, задержанному зачитали решение ФСБ от 21 февраля о том, что он должен покинуть территорию России в течение 24 часов.

"Нет, об этом в Кремле не известно, эти решения не принимаются в Кремле", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, знают ли в Кремле о высылке Глембоцкого, и не является ли это зеркальным ответом на высылку из Польши российского историка Дмитрия Карнаухова.

Карнаухова выслали из Польши 11 октября по представлению Агентства внутренней безопасности Польши. В МИД РФ сообщали, что российский ученый жил в Польше с 2013 года и преподавал в ряде местных университетов, а также сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований.