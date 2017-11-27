МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Кремле исходят из того, что Рамзан Кадыров остается действующим главой Чечни, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В воскресенье в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Кадыров заявил, что готов оставить пост главы Чеченской республики, который он занимает с 2007 года, так как считает, что для этого "пришло время".

"Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, наверное, достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина. И в данном случае имеет намерение продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны. Иного он не говорил. Рамзан продолжает оставаться действующим главой республики", — сказал Песков, комментируя заявление Кадырова.