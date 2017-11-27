"Черная пятница" в России: рост оборота и DDoS-атаки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российская распродажа "Черная пятница" в 2017 году подтвердила старые тренды и выявила новые: россияне по-прежнему интересуются скидками на электронику и бытовую технику, однако в этом году офлайн-продажи росли быстрее, чем онлайн-сегмент. Не обошлось и без негатива: в пятницу была зафиксирована DDoS-атака на одной из площадок распродажи.

В последний четверг ноября жители США (более 320 миллионов человек) отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "Черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж.

В России "Черная пятница" проводится с 2013 года, она традиционно проходит на нескольких площадках. В 2017 году ООО "Блэк Фрайдэй" и Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) проводят эту распродажу на сайте blackfridaysale.ru, LED Agency при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) — на сайте b-friday.com.

Интересные тенденции

"Нельзя сказать, что день прошел без проблем – наши технические специалисты зафиксировали DDoS-атаку на наши сервера, начавшуюся в 15.00 мск и продолжавшуюся несколько часов. В этот период возникали сложности со скоростью загрузки страниц, однако наш ресурс выдержал данную нагрузку и не упал", — рассказали РИА Новости в LED Agency.

В свою очередь, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) отмечает любопытную тенденцию распродажи текущего года: "Черная пятница" набирает популярность в офлайн-ритейле, при этом онлайн-сегмент растет менее значительными темпами. В 2017 году, отмечает ассоциация, в акции приняли участие практически все офлайн-игроки, увеличив свои обороты на 13% по сравнению с предыдущим годом. Обороты компаний онлайн-ритейла приросли на 5% к результатам 2016 года.

"По подсчетам АКИТ, за три дня "Черной пятницы" компаниями был получен дополнительный оборот непродовольственных товаров в размере 30 миллиардов рублей: из них в офлайне — 24 миллиарда, в онлайне — 6 миллиардов", — рассказали в ассоциации.

Для сравнения: в обычный день этот показатель в онлайне составляет 1,5 миллиарда рублей. Всего оборот онлайн-распродажи составил 7,5 миллиарда рублей, в офлайне — приблизительно 75 миллиардов рублей. Президент АКИТ Алексей Федоров отметил, что потребительская активность в онлайне в пятницу, 24 ноября, была снижена, но значительно увеличилась в субботу и воскресенье.

"Высокий спрос держался до утра понедельника, когда люди, приходя на работу в офис, продолжали искать товары со скидками. Мы видим, что приближаемся к американской модели, когда потребители совершают покупки в онлайне не в саму "Черную пятницу", а следующий за ней понедельник", — сказал Федоров.

Немного статистики

По данным LED Agency, наибольшая активность покупателей была зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, Башкирии и в Красноярском крае.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, наиболее активными городами стали Москва (25% участников) и Санкт-Петербург (15%), затем — Краснодар (10%), Казань (8%), Екатеринбург (6%) и Красноярск (5%).

"Кроме того, в распродаже приняли участие потребители из Туркменистана, Украины, США, Германии и Белоруссии. 41% участников акции – мужчины, 59% — женщины. "Черная пятница" вызвала наибольший интерес у аудитории 22-32 лет (44%). Более активна стала и возрастная категория "45 плюс" — на ее долю пришлось 17%, в то время как в 2016 году этот показатель составлял 9%", — добавляет ассоциация.

Традиционный спрос на технику…

Что же касается потребительского поведения в ходе распродажи, LED Agency отмечает, что по итогам самой пятницы оно слабо изменилось по сравнению с прошлом годом. "В топе самых популярных категорий по-прежнему находятся смартфоны и гаджеты, бытовая техника, компьютеры и планшеты, электроника, товары для дома и дачи, а также одежда и аксессуары", — отметили в компании.

Спрос на бытовую технику и электронику подтверждают и данные "М.Видео". Хотя ритейлер не только поддерживает саму "Черную пятницу", но и проводит собственную распродажу с начала ноября, он отметил рост трафика своего онлайн-магазина в минувшую пятницу.

"М.Видео" в рамках "Черной пятницы" предлагает скидки до 80% на все категории товаров – смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, игры, акустику, аксессуары, телевизоры. В акции участвует несколько сотен товаров. За неполный день пятницы, 24 ноября, трафик онлайн-магазина вырос на 50% по сравнению с обычной пятницей в октябре, число покупок — на 80%, оборот — на 60%", — сообщили в компании.

АКИТ согласна, что наибольший интерес потребителей в "Черную пятницу" вызвали электроника и бытовая техника, детские товары и одежда. При этом 60% потребителей искали товары со скидками в онлайне в выходные дни, и лишь 40% делали это непосредственно в пятницу.

…И рост предложений б/у товаров

Впрочем, те покупатели, которые не успели поучаствовать в "Черной пятнице" или не нашли для себя выгодных предложений, могут не расстраиваться: как сообщили РИА Новости в пресс-службе Avito, обычно после окончания распродажи на интернет-площадке растет предложение как бывших в употреблении, так и новых товаров.

"По статистике, после окончания "Черной пятницы" на Avito отмечается рост предложений б/у и новых товаров: пользователи избавляются от старых устройств либо продают новую технику или вещи, которые не подошли по каким-либо критериям", — сказали в Avito.

Частные продавцы и компании на Avito также приняли участие в "Черной пятнице". Скидки предоставлялись на самые разные товары, от техники и электроники до туристических путевок, мебели и даже недвижимости.

"За неделю с 17 по 23 ноября количество объявлений продавцов, в названии которых фигурирует "Черная пятница", увеличилось вдвое. То же самое касается числа запросов покупателей. Такая динамика может быть связана с ажиотажем вокруг "Черной пятницы", так как пользователи Avito всегда оперативно реагируют на масштабные события", — отметили в компании.