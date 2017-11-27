Яровая внесла в ГД законопроект по регулированию рынка труда

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, защищающий трудовые права граждан России и регулирующий рынок труда, сообщает пресс-служба депутата.

"Законопроект дополняет прогноз социально-экономического развития субъекта РФ новым разделом "баланс трудовых ресурсов, в том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности и их количество", — говорится в сообщении.

Также проектом устанавливается обязательность публикации указанных прогнозов на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в целях обеспечения общественного контроля.

"Прогноз социально-экономического развития должен стать ориентиром для граждан России, для каждой семьи и для предпринимательского сообщества. Это и помощь в выборе профессии для молодежи, повышении квалификации для людей среднего возраста, необходимая информация для предпринимателей, заинтересованных в привлечении трудовых мигрантов", — цитирует Яровую пресс-служба.

Автор подчеркнула, что прогноз социально-экономического развития региона должен быть "публичным и в открытом доступе". "Принципиально важным считаю, чтобы прогнозы разрабатывались и принимались не формально и не для отчетности, а давали ориентиры и ответы гражданам, жителям регионов", — добавила она.