Минтруд сообщил о росте официальной безработицы в 61 регионе

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Число официально зарегистрированных безработных с 15 по 22 ноября увеличилось на 0,7% и составило 719,4 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Количество безработных увеличилось в 61 регионе. Наибольший рост наблюдался в Ненецком автономном округе, республиках Бурятия, Крым, Мордовия, Кабардино-Балкарской республике, Алтайском крае, Астраханской, Омской, Курганской областях, Еврейской автономной области.
При этом численность безработных уменьшилась в 21 регионе. Наибольшее снижение отметили в Севастополе, Кемеровской, Брянской, Ленинградской, Сахалинской, Ульяновской, Псковской, Пензенской областях, Чукотском автономном округе и Хабаровском крае.
На 1 ноября уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 ноября 2016 года — 1,1%).
На 22 ноября, количество вакансий в органах службы занятости составило 1,5 миллиона единиц.