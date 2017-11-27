МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Высылка из России сотрудника Института национальной памяти Польши (IPN) Генриха Глембоцкого стала зеркальной мерой в ответ на высылку в октябре этого года профессора Новосибирского государственного технического университета Дмитрия Карнаухова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с причинами решения российской стороны.

"Это решение (о высылке Глембоцкого из России) стало зеркальной мерой в ответ на ранее произошедшую высылку из Польши российского ученого", — сказал собеседник агентства.

О высылке Глембоцкого, занимавшегося исследованиями в области российско-польских отношений в XIX-XX веках, ранее на своем сайте сообщил IPN.

Профессора Карнаухов выслали из Польши 11 октября по представлению Агентства внутренней безопасности Польши. В МИД РФ сообщали, что российский ученый жил в Польше с 2013 года и преподавал в ряде местных университетов, а также сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований.

Как отмечали в МИД, польская сторона вменяла Карнаухову деятельность "с элементами гибридной войны", направленную против интересов Польши и "в пользу враждебного государства", поддержание контактов с российскими спецслужбами, ведение пророссийской пропаганды и так далее.

В МИД РФ тогда подчеркнули, что эти действия Варшавы не останутся без ответа.