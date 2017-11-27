МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" с 25-летием создания вуза, отметив его высокий авторитет и значимость аналитической, экспертной и консультативной работы профессоров и преподавателей, сообщается на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 25-летием создания НИУ "Высшая школа экономики". За минувшие годы университет зарекомендовал себя одним из ведущих вузов страны и сегодня он по праву пользуется высоким авторитетом – как признанный центр передовой, прогрессивной мысли и новаторских подходов к проблемам образования и науки. В его стенах готовят квалифицированных специалистов, востребованных в бизнесе, на государственной службе, общественном поприще, в других сферах деятельности", — говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул важность внимания, которое уделяют профессора и преподаватели вуза фундаментальным исследованиям и значимость их аналитической, экспертной и консультативной работы, в том числе – для органов власти. Также президент отметил их деятельность по укреплению международных связей и обменов.

"Убежден, что университет и впредь будет динамично развиваться, вносить весомый вклад в приумножение лучших традиций отечественной высшей школы", — добавил глава государства.

К поздравлению коллективу Высшей школы экономики присоединился и премьер-министр России Дмитрий Медведев, назвав университет признанным центром науки и инноваций.

"За четверть века ваш университет стал признанным центром науки и инноваций, где созданы прекрасные условия для получения глубоких знаний и профессиональных навыков… Главное – здесь не только осваивают престижные и востребованные профессии, но и помогают раскрыть свой потенциал, нестандартно мыслить, генерировать интересные идеи, решать сложные управленческие задачи", — говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что каждый год в ВШЭ мечтают поступить тысячи молодых людей из разных регионов России, поскольку "диплом ВШЭ – это образование, которое соответствует высоким мировым стандартам". Российский премьер выразил уверенность, что университет не остановится на достигнутом, будет и впредь реальными делами укреплять свой высокий авторитет.

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