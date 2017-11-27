ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. В Екатеринбурге из маршрутки высадили школьника-инвалида первой группы несмотря на то, что он оплатил проезд, сообщила прокуратура Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, в четверг 15-летний школьник на остановке "Таганский ряд" сел в автобус маршрута "09". Подросток оплатил проезд, но кондуктор потребовала заплатить повторно. Несмотря на предъявленный билет, мальчика попросили выйти из автобуса. Школьник вышел на остановке на улице Пехотинцев, не доехав до своего дома половину пути.

Сообщается, что у мальчика диабет, он инвалид первой группы. Сейчас прокуратура проверяет компанию, которая обслуживает направление.

Как сообщают местные СМИ, кондуктора маршрутки уже уволили.