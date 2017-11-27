Глава Роскомнадзора назвал "большой сказкой" анонимность в интернете

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью RT заявил, что анонимности в интернете не существует.

По его словам, сегодняшние технологии позволяют установить личность по множеству прямых и косвенных идентификаторов, таких как голос, лицо, поведение в сети, регулярно посещаемые сайты и геолокация.

Жаров отметил, что пользователи интернета не только идентифицированы, но также таргетированы и профилированы — это позволяет показывать рекламу "адресно".

"Поэтому анонимность в сети Интернет — это большая сказка, и все мы — под лупой транснациональных гигантов", — добавил глава ведомства.

В этом году Госдума приняла несколько документов, направленных на борьбу с анонимностью и распространением запрещенного контента в интернете. Так, закон о регулировании мессенджеров обязывает организаторов обмена мгновенными сообщениями идентифицировать пользователей по номеру телефона. Положение вступит в силу с января.

Еще один документ запрещает использовать анонимайзеры для доступа к интернет-ресурсам, заблокированным в России, и выдавать операторами поисковых систем ссылки на подобные сайты.