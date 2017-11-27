Россияне предложили обучать школьников навыкам общения, выяснил ВЦИОМ

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Три четверти россиян предлагают обучать школьников навыкам живого общения, большинство граждан сходятся во мнении, что молодые люди в настоящее время зависимы от интернета и социальных сетей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Три четверти россиян (75%) считают, что для школьников нужно проводить специальные уроки по навыкам общения в реальной жизни, 82% говорят, что среди молодежи широко распространена проблема интернет-зависимости",- говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом, как выяснил ВЦИОМ, представители самой молодой возрастной группы (18-24 года) и родители детей до 17 лет чаще других сетуют на то, что молодые люди зависимы от сети (91% и 90% соответственно). Зависимость от компьютерных игр у современной молодежи наблюдают 71% опрошенных, а сложности в общении вне интернет-пространства отмечают у большинства молодежи 45% респондентов.

Кроме того, 65% участников опроса считают, что для школьников следует проводить занятия на тему защиты от травли в интернете и социальных сетях, а 42% выступают за проведение уроков, обучающих навыкам общения в сети.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18-19 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.