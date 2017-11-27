Олимпийский флаг и флаг России на Играх в Сочи

Олимпийский флаг и флаг России на Играх в Сочи

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков запустил флешмоб в поддержку российских спортсменов #noRUSSIAnoGAMES.

Все началось с видеообращения мамы известного российского лыжника Максима Вылегжанина, пожизненно отстраненного МОК от участия в Олимпийских играх. Роман, сам занимающийся лыжами и мечтающий стать профессиональным спортсменом, вместе с папой написали пост-обращение и разместили видео Вылегжаниной на своей странице вКонтакте. Затем появилось и сообщество в поддержку россиян.

Пользователи Сети подхватили хэштег, акцию поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов, ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев и другие знаменитости. За четыре дня видео набрало около 700 тысяч просмотров.

Лично для меня обладатели золота, серебра и бронзы Олимпиады в Сочи на 50 км:



— Александр Легков

— Максим Вылегжанин

— Илья Черноусов



Решение #МОК показывает их зависимость от политики, что противоречит принципам Олимпиады!https://t.co/o0VNPBYcAJ#NoRussiaNoGames pic.twitter.com/HWqasyoHEa — Александр Бречалов (@brechalov) 17 ноября 2017 г.

Роман Старков не ожидал столь бурной реакции в соцсетях. По его словам, в их многодетной семье просто все занимаются спортом и переживают за российских спортсменов, поэтому они вместе с отцом и придумали такой флешмоб.

Исполком Международного олимпийского комитета должен принять решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане 5 декабря.