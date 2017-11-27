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Общество

Большинство опрошенных россиян поддержали введение уроков ПДД в школах

Сюжет:
"Общественные мнения" (251)
08:0127.11.2017
(обновлено: 08:03 27.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил МокрушинУрок. Архивное фотоУрок. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Большинство россиян считают нужным сделать правила дорожного движения (ПДД) и основы военной подготовки обязательными школьными предметами, а вот преподавание основ религии и светской этики предлагают оставить на выбор родителей и школьников, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Более половины россиян поддержали бы введение в школьную программу такого предмета, как правила дорожного движения (73% сказали, что он должен быть обязательным). Почти две трети (63%) считают обязательными основы военной подготовки, около половины (44%) отмечают необходимость обучения финансовой грамотности", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Уроки ПДД предлагают сделать обязательными, в первую очередь, для самых маленьких (6-9 лет), а основы военной подготовки — для старшеклассников. Более трети респондентов (38%) считают нужным включить в школьную программу нравственные основы семейной жизни, а каждый третий (33%) предлагает преподавать в каждой республике национальный язык, его предлагается ввести преимущественно в начальной и средней школе.

"Вместе с тем включенные сегодня в школьный курс основы религиозных культур и светской этики не кажутся нашим согражданам столь актуальным: две трети опрошенных считают, что входящие в него разделы должны быть дополнительными (на выбор родителей и школьников)", — выяснил ВЦИОМ.

Две трети респондентов (67%), назвавших хотя бы один предмет из предложенного социологами списка, затруднились назвать урок, за счет сокращения которого можно было бы ввести новый. Те респонденты, которые определились с выбором, чаще всего предлагали "пожертвовать" ИЗО и музыкой (по 7%) или предлагали сократить часы физкультуры и домоводства (по 5%).

Утренний туман на дороге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ПДД в сложных погодных условиях надо закрепить в законе, считают в Совфеде
Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты исследования, отметил, что "запрос к системе общего образования имеет весьма прагматичный характер".

"Предметы, направленные на воспитание духовности в школьной среде, оказались в числе аутсайдеров. Суть сегодняшнего вызова исследователям – выяснить природу скептицизма россиян по отношению к гуманитарным вопросам: является ли он сигналом недоверия школьной системе, либо это уверенность в том, что вопросами воспитания духовности и гражданственности должны заниматься другие институты, либо просто признак прагматизма в обществе, граничащего с цинизмом", — полагает эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18-19 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Alex Capilat
НВП ввести, чтобы гранату от чеки отличали...И юр.подготовку- чтобы знали за что уголовная ответственность...
08:30
27.11.2017
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