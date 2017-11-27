Большинство опрошенных россиян поддержали введение уроков ПДД в школах

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Большинство россиян считают нужным сделать правила дорожного движения (ПДД) и основы военной подготовки обязательными школьными предметами, а вот преподавание основ религии и светской этики предлагают оставить на выбор родителей и школьников, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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20.0% В целом поддерживаю, но главное, чтобы это не стало еще одним поводом для взяток

57.9% Это еще один лишний штраф - сейчас без техосмотра не получить страховку

7.4% Мне все равно, у меня нет автомобиля Все опросы Голосовать

"Более половины россиян поддержали бы введение в школьную программу такого предмета, как правила дорожного движения (73% сказали, что он должен быть обязательным). Почти две трети (63%) считают обязательными основы военной подготовки, около половины (44%) отмечают необходимость обучения финансовой грамотности", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Уроки ПДД предлагают сделать обязательными, в первую очередь, для самых маленьких (6-9 лет), а основы военной подготовки — для старшеклассников. Более трети респондентов (38%) считают нужным включить в школьную программу нравственные основы семейной жизни, а каждый третий (33%) предлагает преподавать в каждой республике национальный язык, его предлагается ввести преимущественно в начальной и средней школе.

"Вместе с тем включенные сегодня в школьный курс основы религиозных культур и светской этики не кажутся нашим согражданам столь актуальным: две трети опрошенных считают, что входящие в него разделы должны быть дополнительными (на выбор родителей и школьников)", — выяснил ВЦИОМ.

Две трети респондентов (67%), назвавших хотя бы один предмет из предложенного социологами списка, затруднились назвать урок, за счет сокращения которого можно было бы ввести новый. Те респонденты, которые определились с выбором, чаще всего предлагали "пожертвовать" ИЗО и музыкой (по 7%) или предлагали сократить часы физкультуры и домоводства (по 5%).

Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты исследования, отметил, что "запрос к системе общего образования имеет весьма прагматичный характер".

"Предметы, направленные на воспитание духовности в школьной среде, оказались в числе аутсайдеров. Суть сегодняшнего вызова исследователям – выяснить природу скептицизма россиян по отношению к гуманитарным вопросам: является ли он сигналом недоверия школьной системе, либо это уверенность в том, что вопросами воспитания духовности и гражданственности должны заниматься другие институты, либо просто признак прагматизма в обществе, граничащего с цинизмом", — полагает эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 18-19 ноября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.