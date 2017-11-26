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Общество

"Нет зеркальности": в США оценили российский закон о СМИ-иноагентах

21:3326.11.2017
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© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото.Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото.
© РИА Новости / Игорь Михалев
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский закон о СМИ-иноагентах, принятый в ответ на на действия Вашингтона, который пытается максимально осложнить работу телеканала RT, вызвал критику в США и ЕС. На Западе отказываются считать реакцию Москвы зеркальной, а российские политики указывают на двойные стандарты европейских и американских чиновников. 

"Угроза медиа"

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин подписал закон о статусе иноагента для СМИ
Официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич увидела в российском закон о СМИ-иноагентах "угрозу для свободных и независимых медиа". Об этом сказано в заявлении Косьянчич, поступившем в РИА Новости.

Согласно ее утверждениям, закон "противоречит обязательствам России в области защиты прав человека". Кроме того, он представляет собой попытку "сократить пространство для независимых голосов в России", заявила Косьянчич.

В американском Совете управляющих по вопросам вещания (BBG)Российский закон об иноагентах считают, что закон не является зеркальным ответом на ограничения, наложенные в Соединенных Штатах на RT и Sputnik.

Директор курирующего работу государственных СМИ США ведомства Джон Лансинг утверждает, что говорить о принятых российским правительством мерах как о соответствующих принципу взаимности означает "жестко искажать действительность". При этом чиновник отказался рассуждать о том, как эти шаги Москвы повлияют на работу контролируемых BBG СМИ.

Закон подписан президентом

В субботу президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах. Ранее документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Этот шаг стал ответом на притеснения российских СМИ в Соединенных Штатах, в частности, на признание телеканала RT America иностранным агентом.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Совет по правам человека подготовит поправки к закону о СМИ-иноагентах

Согласно тексту документа, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Полномочия по присвоению статуса иноагента получил Минюст.

"Мы не планировали принимать подобные меры в отношении иностранных СМИ, но, к сожалению, действия американских коллег заставили нас пойти по этому пути", — отметил, в частности, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя подписание закона президентом страны.

"Не видят зеркальности"

Сотрудница кафе KFC. Архив
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме предложили признать McDonald’s и KFC иностранными агентами
Заявление Лансинга и реакция ЕС не остались незамеченными в России. Так, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил RT, что, чтобы увидеть зеркальность в российских действиях, не надо "надевать очки".

"Они испугались, стали людей травить разными способами, используя для этого закон 1938 года, когда и телевидения, по сути, еще не было. А теперь они не видят зеркальности", — добавил сенатор. Он подчеркнул, что речь не идет о введении цензуры или блокировке американских медиа.

Двойные стандарты

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter назвал западную критику "двойными стандартами". "США объявляют СМИ иноагентами — нормально, а в России — нет; Косово может отделиться, Крым не должен", — написал он.

Штаб-квартира ОБСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Лариохин
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В ОБСЕ опасаются негативного эффекта закона о СМИ-иноагентах

Позднее в беседе с RT сенатор добавил, что действия российских властей используются "как повод для очередной шумихи" вокруг принимаемых Россией законов, однако те, кто их осуждает, упускают из виду, что никаких ограничений свободы слова не вводится, а статус у СМИ-иноагентов будет аналогичным статусу российских медиа в США.

Кроме того, Пушков предположил, что "осуждающий хор голосов" на Западе представляет собой своего рода "предупреждение" в адрес российских властей. Однако рычагов воздействия на страну у ЕС все меньше, подчеркнул он. "Не думаю, что эти критические голоса окажут какое-либо влияние ни на российских законодателей, ни на исполнительную власть", — резюмировал сенатор.

Без ограничений свободы слова

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что каких-либо ограничений для деятельности иностранных СМИ принятый закон не вводит, а те обязательства, которые он накладывает на организации, которые могут признать иноагентами, значительно менее строгие, чем в США.

Он напомнил, что сами Соединенные Штаты и Евросоюз "откровенно попирают принципы свободы слова" и нарушают права российских журналистов. Несмотря на это, в ЕС пытаются "поучать российский парламент принципам свободы слова, от которых ЕС и их основной союзник за океаном давно отказались", заключил Клишас.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль

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