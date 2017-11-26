Клишас: закон о СМИ-иноагентах не вводит ограничений для иностранных медиа

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Принятый в РФ закон о СМИ-иноагентах не вводит никаких ограничений для иностранных медиа, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В принятом в России законе нет ни одного ограничения для деятельности иностранных СМИ, а обязательства, которые накладываются на СМИ, которые могут быть признаны иноагентами, намного более мягкие, чем например в США", — сказал Клишас.
Он убеждён, что заявление представителя ЕС в отношении российского закона об иностранных СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами в России, является "новым проявлением двойных стандартов и русофобии".
"В то время как в США и ЕС откровенно попирают принципы свободы слова и нарушают права российских журналистов, чиновник ЕС пытается поучать российский парламент принципам свободы слова, от которых ЕС и их основной союзник за океаном давно отказались", — заявил Клишас.