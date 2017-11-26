Российские правозащитники предложили альтернативу закону об иноагентах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Участники Всероссийского съезда в защиту прав человека проголосовали за рекомендации резолюции, в которых они предлагают разработать и принять закон о лоббистской деятельности вместо действующих на настоящий момент законов об иностранных агентах, в том числе об иностранных СМИ.

В субботу президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст.

"Отменить… законы "об иностранных агентах", "иностранных СМИ" и "нежелательных организациях", вместо них разработать и принять закон о лоббистской деятельности", — следует из текста резолюции.

Также правозащитники выступают против досудебной блокировки сайтов и уголовного преследования за высказывания своего мнения в интернете.

Съезд в защиту прав человека, по инициативе ведущих правозащитных организаций страны, проходит в воскресенье в Москве в гостинице "Космос", участники обсуждают основные угрозы и негативные тенденции в сфере прав человека. По итогам дискуссии будут выработаны рекомендации власти и обществу о соблюдении конституционных норм в данной области.