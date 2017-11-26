СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. По данным уполномоченного по правам человека в России, от двух до четырех тысяч человек в Крыму лишены российского гражданства, идет проверка этих решений.

Ранее в СМИ сообщалось о массовом лишении гражданства РФ крымчан, которые получали его после 2014 года.

"По одним данным, это четыре тысячи граждан, по другим — две. Нужно провести реестр. Я написала обращение в Министерство внутренних дел и буду выделять своих сотрудников для проверки вместе с правоохранительными органами", — сказала Москалькова журналистам в Севастополе.

Она отметила, что слышала о проблеме, обсуждала ее с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым накануне. Он также сказал, что были факты злоупотребления со стороны сотрудников ФМС, связанные с незаконной выдачей паспортов.

Решение о приобретении российского гражданства подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке. Кроме того, в июле Путин подписал указ, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ. Кроме того, закон устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев.

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