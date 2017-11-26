Щенок, которого подожгли подростки-живодеры, нашел дом в Краснодаре

КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости. Щенок Лешка, которого живодеры в Красноярске вместе с другими собаками облили горючей жидкостью и подожгли, отправлен самолетом в Краснодар к новым хозяевам, сообщила РИА Новости администратор группы помощи животным "Хатико" Екатерина Камлёнок.

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54.7% Лишения свободы

21.0% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

Ранее МВД сообщило, что после публикации в СМИ и соцсетях начало проверку о живодерах-подростках, которые сожгли щенков в гаражном массиве на улице Вильского. Выжить удалось только одному. Его назвали Лешкой и начали поиски хозяина и сбор средств на лечение. Сколько было щенков и подростков, а также когда произошел инцидент, не уточняется. В СК также заявили о проверке.

"Лешка отправлен в Краснодар на самолете. Новые хозяева оплатили перелет. Сейчас мы ждем видеоотчет, как щенок устроился на новом месте", — сказала Камлёнок.

Он отметила, что жители собрали более 70 тысяч рублей на реабилитацию щенка. Этого хватит и на поддержку других животных, которых курирует "Хатико".