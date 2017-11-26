РЕН ТВ и НТВ не допустили к освещению Всероссийского съезда правозащитников

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Телеканалы РЕН ТВ и НТВ не допустили к освещению Всероссийского съезда в защиту прав человека — решение оргкомитета съезда было принято заранее и позже поддержано участниками мероприятия.

"Мы не допускаем, не аккредитуем две телекомпании — НТВ и РЕН ТВ. Они сейчас пытались пройти сюда, их не пустили", — сказал представитель оргкомитета съезда, лидер движения "За права человека" Лев Пономарев в ходе съезда.

Пономарев пояснил РИА Новости, что именно эти два канала неоднократно транслировали "абсолютно ложные, лживые" передачи, фильмы о работе правозащитников в России.

"Причем там идут даже сливы оперативных съемок, что вообще уже выглядит вызывающе… (каналы — ред.) вторгаются в личную жизнь человека", — добавил Пономарев.

Съезд защиты прав человека по инициативе ведущих правозащитных организаций страны проходит в воскресенье в Москве в гостинице "Космос", участники обсуждают основные угрозы и негативные тенденции в сфере прав человека. По итогам дискуссии будут выработаны рекомендации власти и обществу о соблюдении конституционных норм в данной области.