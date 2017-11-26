В Челябинск прибыл спецборт из Таиланда с лежащей в коме россиянкой

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Спецборт с пострадавшей на отдыхе в Таиланде и находившейся в коме в местной клинике Мариной Логиновой в воскресенье ночью прибыл в Челябинск, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава региона Мария Хворостова.

В конце октября Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции.

"Спецборт с пострадавшей сегодня ночью прибыл в Челябинск. Перелет она перенесла хорошо. В аэропорту ее встретил реанимобиль, который доставил Логинову в челябинскую областную клиническую больницу. В настоящее время она находится в реанимации на искусственной вентиляции легких", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Родственники Марины на странице в "Вконтакте", где был объявлен сбор средств для ее лечения в Тайланде, сообщили, что сбор средств для пострадавшей закрыт, и выразили благодарность всем, кто помог в трудную минуту.

Как сообщал пресс-секретарь главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке Логиновой из Таиланда в Челябинск с использованием специализированного медицинского борта, на котором будет находиться сопровождающий персонал.

Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70 тысяч, тем не менее, они вынуждены собирать средства.