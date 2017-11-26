В Челябинск прибыл спецборт из Таиланда с лежащей в коме россиянкой

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Спецборт с пострадавшей на отдыхе в Таиланде и находившейся в коме в местной клинике Мариной Логиновой в воскресенье ночью прибыл в Челябинск, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава региона Мария Хворостова.
"Спецборт с пострадавшей сегодня ночью прибыл в Челябинск. Перелет она перенесла хорошо. В аэропорту ее встретил реанимобиль, который доставил Логинову в челябинскую областную клиническую больницу. В настоящее время она находится в реанимации на искусственной вентиляции легких", — рассказала собеседница агентства.
Она уточнила, что состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.
Как сообщал пресс-секретарь главы региона, губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о транспортировке Логиновой из Таиланда в Челябинск с использованием специализированного медицинского борта, на котором будет находиться сопровождающий персонал.
Ранее сообщалось, что туристическая страховка Логиновой не может покрыть весь период лечения. Госпиталь, в котором находится девушка, предоставил родственникам серьезную скидку: со 170 тысяч рублей в день до 70 тысяч, тем не менее, они вынуждены собирать средства.