Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с избиением младенца в Подмосковье

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Проводится проверка наро-фоминской семьи, в которой, предположительно, избили двухмесячного ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

Ранее СМИ сообщили, что в подмосковном Наро-Фоминске был сильно избит двухмесячный младенец.

"В данный момент проходит комплексная проверка семьи, в которой жил малыш. Пока мы можем сказать только то, что маме 17 лет. Это ее второй ребенок. Первый был рожден в 14 лет. Отцу – 21 год. Тест на алкогольное и наркотическое опьянение у обоих родителей отрицательный", — приводит пресс-служба слова Мишоновой.

Она отметила, что по факту полученных ребенком травм проводится судебно-медицинская экспертиза.

"Родители утверждают, что малыш их получил в результате падения с пеленального столика. Судя по характеру и тяжести полученных ребенком травм, у врачей были все основания не поверить этому и сообщить в правоохранительные органы. Но окончательные выводы можно будет сделать по завершении всех проверок", — добавила омбудсмен.