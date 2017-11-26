Развитие технологий: Собянин рассказал о 15 миллионах "лишних" рабочих рук

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Учитывая развитие новых технологий на селе становится все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительную работу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Общероссийском гражданском форуме, организованном Комитетом гражданских инициатив экс-министра финансов Алексея Кудрина.

Производительность труда в Москве в 2,5 раза выше средней по стране и в 5-7 раз выше, чем в сельской местности, отметил столичный градоначальник в ходе дискуссии с экс-главой Минфина Алексеем Кудриным о роли агломераций в экономике России.

"У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 миллионов человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности на селе, по большому счёту, не нужны. Это либо чиновники, либо социальные работники, либо ещё кто-то. Но все меньше и меньше людей, которые могут себе найти высокопроизводительный качественный труд", — добавил Собянин.

Миграционный форпост

Собянин отметил, что число приезжающих в Москву в последнее время снизилось до 10 тысяч человек, а количество людей, ежегодно уезжающих за границу на постоянное место жительства, достигает 200 тысяч.

Таким образом, по словам Собянина, Москва является форпостом, который пытается остановить хотя бы часть этого потока.

"Мы являемся защитниками России в этом отношении", — заявил он.

"Считать Москву паразитом неправильно"

Столица отдает налогами в федеральный бюджет триллион рублей, каждый десятый пенсионер и пациент с полисом ОМС получает пенсию и медпомощь за счет отчислений в фонды непосредственно от москвичей, добавил Собянин.

Мэр отметил, что город производит пятую часть валового регионального продукта, при этом имеет 17% доли региональных бюджетов, а все регионы получают из федерального бюджета трансфертов на сумму 1,5 триллиона.

Столица нарастила налоги за счёт роста экономики, на данный момент две трети всех поступлений во все регионы из федерального бюджета — это деньги из Москвы, заявил мэр.

"Поэтому считать Москву каким-то паразитом, который что-то высасывает, абсолютно неправильно. Наоборот, не будь Москвы, этих денег бы в стране не было", — добавил Собянин.