Ирина Салтыкова рассказала о борьбе с раком

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская эстрадная исполнительница Ирина Салтыкова призналась, что в 1995 году врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание, об этом она рассказал в эфире НТВ.

"У меня умер папа, и через 45 дней я разошлась с (мужем Виктором — ред.) Салтыковым. И для меня это был стресс по поводу папы. Для меня это был двойной удар. Реальный стресс на основании которого у меня обнаружили болезнь", — заявила певица.

Артистка отметила, что сильно похудела, но смогла справиться с заболеванием.

Ирина Салтыкова получила известность в середине 90-х, записав песню "Серые глаза" на музыку Олега Молчанова