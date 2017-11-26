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Вечеринку Moscow Burning Man Decompression отменили за час до начала

00:0526.11.2017
(обновлено: 00:21 26.11.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники перформанса на вечеринке Burning Man Decompression в Москве. Архивное фотоУчастники перформанса на вечеринке Burning Man Decompression в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вечеринка Moscow Burning Man Decompression 2017 была отменена за час до начала по независящим от организаторов причинам, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Мужчина пытается пробежать сквозь пламя, игнорируя пожарных, на фестивале Burning Man в пустыне Невада, США. 2 сентября 2017
© REUTERS / Jim Bourg
В США мужчина скончался после того, как пробежал через костер на фестивале
Burning man Decompression – вечеринка, которая проводится в нескольких городах по всему миру в честь американского фестиваля Burning man, проходящего каждое лето в пустыне Невады. Мероприятие должно было пройти в Москве в пятый раз.

"По не зависящим от организаторов причинам мероприятие Moscow Decompression отменяется с возможностью переноса… Официальное заявление сделаем через пару дней", — говорится в сообщении.

"Нашей музыке быть, но на других площадках!" — написали организаторы позже, перечислив четыре новые площадки, на которых музыканты будут выступать в ночь на воскресенье.

Ранее большой резонанс ранее получил инцидент с отменой фестиваля электронной музыки Outline, который должен был пройти на Московском заводе автоматических линий и спецстанков 2 и 3 июля 2016 года. О его отмене сообщили за несколько часов до начала мероприятия, префектура ЮВАО объяснила это организационными нарушениями и несоблюдением правил пожарной безопасности. Организаторы Outline после этого заявили, что больше не будут работать в России, так как понесли большие репутационные и финансовые потери из-за отмены своих мероприятий.

Burning Man. Как выглядит самый модный фестиваль планеты
© REUTERS / Jim UrquhartФестиваль Burning Man проходит каждый год уже на протяжении 32 лет.Участница фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Фестиваль Burning Man проходит каждый год уже на протяжении 32 лет.
© REUTERS / Jim UrquhartПервый Burning Man состоялся в Сан-Франциско. Позже, когда на мероприятие стали приезжать сотни людей, фестиваль переехал в Неваду.Фестиваль Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Первый Burning Man состоялся в Сан-Франциско. Позже, когда на мероприятие стали приезжать сотни людей, фестиваль переехал в Неваду.
© REUTERS / Jim UrquhartФестиваль начинается в последний понедельник августа, в ноль часов одну минуту и длится в течение восьми дней.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Фестиваль начинается в последний понедельник августа, в ноль часов одну минуту и длится в течение восьми дней.
© REUTERS / Jim BourgBurning Man задумывался как праздник радикального самовыражения, где все его гости являются одновременно и создателями фестиваля.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
Burning Man задумывался как праздник радикального самовыражения, где все его гости являются одновременно и создателями фестиваля.
© REUTERS / Jim BourgНа время проведения фестиваля в пустыне строят многочисленные инсталляции, необычные конструкции и архитектурные объекты, главный из которых - гигантское чучело человека, которое сжигают в момент кульминации праздника.Участник фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
На время проведения фестиваля в пустыне строят многочисленные инсталляции, необычные конструкции и архитектурные объекты, главный из которых - гигантское чучело человека, которое сжигают в момент кульминации праздника.
© REUTERS / Jim BourgВ этом году участникам фестиваля пришлось справляться не только с недостатком воды, но и с песчаной бурей.Участница фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
В этом году участникам фестиваля пришлось справляться не только с недостатком воды, но и с песчаной бурей.
© REUTERS / Jim UrquhartНа протяжении всего фестиваля на нескольких площадках круглосуточно работают диджеи.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
На протяжении всего фестиваля на нескольких площадках круглосуточно работают диджеи.
© REUTERS / Jim BourgМногие участники Burning Man специально к фестивалю создают фантастический тюнинг для своих машин, иногда буквально собирая их заново.Фестиваль Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
Многие участники Burning Man специально к фестивалю создают фантастический тюнинг для своих машин, иногда буквально собирая их заново.
© REUTERS / Jim UrquhartДа и костюмы многих участников фестиваля являются своеобразными произведениями искусства.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Да и костюмы многих участников фестиваля являются своеобразными произведениями искусства.
© REUTERS / Jim UrquhartКаждый год участникам фестиваля выдаются гранты на создание арт-объектов.Фестиваль Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Каждый год участникам фестиваля выдаются гранты на создание арт-объектов.
© REUTERS / Jim BourgВыступление артистов из труппы "Осознание идентичности - семья" во время песчаной бури на фестивале Burning Man в Неваде.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
Выступление артистов из труппы "Осознание идентичности - семья" во время песчаной бури на фестивале Burning Man в Неваде.
© REUTERS / Jim UrquhartУчастники шуточного забега Заек на фестивале Burning Man в Неваде.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
Участники шуточного забега Заек на фестивале Burning Man в Неваде.
© REUTERS / Jim UrquhartВ этом году в пустыню Блэк-Рок приехали больше 75 тысяч человек.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
В этом году в пустыню Блэк-Рок приехали больше 75 тысяч человек.
© REUTERS / Jim BourgНесмотря на расслабленную атмосферу фестиваля, все гости знают основное правило мероприятия: каждый, кто приехал в пустыню, должен позаботиться о себе сам. Прежде чем ехать на Burning Man, надо обеспечить себя едой, водой и местом для ночлега.Участница фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
Несмотря на расслабленную атмосферу фестиваля, все гости знают основное правило мероприятия: каждый, кто приехал в пустыню, должен позаботиться о себе сам. Прежде чем ехать на Burning Man, надо обеспечить себя едой, водой и местом для ночлега.
© REUTERS / Jim UrquhartНа фестивале приветствуется любой способ самовыражения "бернера", главное - чтобы он не наносил никому вреда.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Urquhart
На фестивале приветствуется любой способ самовыражения "бернера", главное - чтобы он не наносил никому вреда.
© REUTERS / Jim BourgВ последний день фестиваля участники зачищают территорию: уничтожают большинство арт-объектов и убирают весь мусор.Участники фестиваля Burning Man в Неваде
© REUTERS / Jim Bourg
В последний день фестиваля участники зачищают территорию: уничтожают большинство арт-объектов и убирают весь мусор.
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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
avg54
Да и фиг с ним!
00:15
26.11.2017
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Владимир Ф. Быченков
Мероприятия в поддержку аналогичных у противника, ведущего санкционную, информационную и локальные войны против России и ее союзников, должны быть запрещены.
00:23
26.11.2017
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