Вечеринку Moscow Burning Man Decompression отменили за час до начала

Участники перформанса на вечеринке Burning Man Decompression в Москве. Архивное фото

Участники перформанса на вечеринке Burning Man Decompression в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Вечеринка Moscow Burning Man Decompression 2017 была отменена за час до начала по независящим от организаторов причинам, сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Burning man Decompression – вечеринка, которая проводится в нескольких городах по всему миру в честь американского фестиваля Burning man, проходящего каждое лето в пустыне Невады. Мероприятие должно было пройти в Москве в пятый раз.

"По не зависящим от организаторов причинам мероприятие Moscow Decompression отменяется с возможностью переноса… Официальное заявление сделаем через пару дней", — говорится в сообщении.

"Нашей музыке быть, но на других площадках!" — написали организаторы позже, перечислив четыре новые площадки, на которых музыканты будут выступать в ночь на воскресенье.

Ранее большой резонанс ранее получил инцидент с отменой фестиваля электронной музыки Outline, который должен был пройти на Московском заводе автоматических линий и спецстанков 2 и 3 июля 2016 года. О его отмене сообщили за несколько часов до начала мероприятия, префектура ЮВАО объяснила это организационными нарушениями и несоблюдением правил пожарной безопасности. Организаторы Outline после этого заявили, что больше не будут работать в России, так как понесли большие репутационные и финансовые потери из-за отмены своих мероприятий.