"Сидим на месте, на улице — молоко". Как зимует самый северный город России

ПЕВЕК, 26 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Жизнь на Чукотке сложная: дорогие продукты, которые доставляют с Большой земли самолетом, короткий световой день, сильный ветер — южак. Для тех, кто родился и вырос в Певеке, такие обстоятельства — не более чем обыденность.

Но есть здесь и те, кто предпочел жизни в комфортном мегаполисе маленький и самый северный город России. Уроженка Воронежа, уехавшая на Север по любви, и коренная жительница Чукотки рассказали корреспонденту РИА Новости о том, как прекрасна и экзотична жизнь в Певеке.

Валерия Силина, переехала в Певек к мужу из города-миллионника

Тех, кто попадает сюда впервые, выдает потерянный взгляд, полный отчаяния. Где купить пять литров воды? До которого часа работает магазин? Алкоголь продают с 12:00 до 20:00? А где банк? Можно ли снять денег? А положить? И самый популярный вопрос: "Где купить сим-карту?"

Дефицит всего

Здесь не всегда можно найти свежие овощи или фрукты. Яблоки входят в перечень социально значимых товаров, поэтому в государственных магазинах цены на них еще приемлемые.

© Фото : Денис Смирнов Панорама самого северного города России в закатном солнце. © Фото : Денис Смирнов Панорама самого северного города России в закатном солнце.

А вот в частных — два обычных зеленых яблока могут обойтись в 200 рублей. Да и сами торговые точки работают по непривычному графику: с двух до четырех часов у них перерыв, практически сиеста. Причины никому неведомы.

Как разориться на холодильник

Одежду и обувь мы заказываем через интернет или закупаем, когда едем отпуск. Тут мне даже не приходит в голову пойти в магазин и что-то примерить: модной одежды нет. Утюги, кофеварки, чайники и пароварки вполне можно себе позволить, а вот покупка крупной бытовой техники из-за сложности доставки точно ударит по карману. Но приходится разоряться, ведь глупо везти с материка стиральную машину.

Букет из фольги на свадьбу

Раньше Певек называли городом романтиков и ромашек. На самом деле с цветами на Чукотке сложно. К Восьмому марта особенно заботливые мужчины закупают цветы на материке, которые им доставляют самолетом по спецзаказу.

© Фото : Денис Смирнов Полярный день в Певеке при солнечной погоде. © Фото : Денис Смирнов Полярный день в Певеке при солнечной погоде.

На свадьбу нам удалось купить в Певеке семь роз за четыре тысячи рублей. Но тут не зазорно идти под венец с букетом из фольги или гофрированной бумаги. Летом-то, конечно, все иначе: есть ромашки, иван-чай и мелкие полевые цветы.

После душа — дезинфекция

В Певеке проблемы с водой. Искупался — протри тело "Хлоргексидином". После чистки зубов — брызгай в горло "Мирамистином".

Город обеспечивается пресной водой благодаря плотине на ручье Певек. Но она пришла в негодность и ее закрыли на реконструкцию.

© Фото : Денис Смирнов Жители Певека стоят в очереди за водой у водовозки. © Фото : Денис Смирнов Жители Певека стоят в очереди за водой у водовозки.

Процесс затянулся: и ремонт непростой, и город труднодоступный, и условия тяжелые — то ночь полярная, то снег, то ветер. Питьевую воду людям привозили в водовозках, потому что желудок "Хлоргексидином" не протрешь.

Все стояли в очередях со своими пятилитровыми канистрами, у одного человека было с собой около 30-50 штук. Именно поэтому тут у всех мужчин, а иногда и женщин — сильные руки: попробуй, потягай 250 литров на пятый этаж на протяжении нескольких лет.

Этой водичкой, конечно, не постираешь белые вещи, поэтому их в моем гардеробе давно нет. В августе 2017 года реконструкция плотины наконец-то завершилась, подачу воды возобновили.

Красная икра и плохое мясо

Я очень люблю рыбу. На материке такой рыбы, как здесь, не найти: водится невероятный голец, который долгое время был пределом моих мечтаний, и свежая корюшка — поистине райское удовольствие для гурмана. Многие жарят рыбку не потроша, да и чистить там почти нечего. Но я человек из города-миллионника и измываюсь над бедной рыбкой — скоблю ее и освобождаю от всех внутренностей.

© Фото : Денис Смирнов Полярная ночь в Певеке. © Фото : Денис Смирнов Полярная ночь в Певеке.

Живя на Чукотке, я осознанно отказалась от мяса животных. Признаю только оленье — единственное свежее, которое можно найти в Певеке. Качество других мясных изделий меня не просто расстраивает, а шокирует. Но если ты не пробовала свежего деревенского петушка, то и "ножки Буша" зайдут за милую душу.

"На улице — молоко"

Мой коллега говорит: "Сегодня сидим на месте, на улице — молоко". Это южный ветер, он же южак (его скорость может достигать 40 метров в секунду, уносит почти весь снег, длится несколько суток. — Прим. ред.).

© Фото : Денис Смирнов Южный ветер обрушился на Певек. © Фото : Денис Смирнов Южный ветер обрушился на Певек.

В такие дни я сижу дома, веду свой блог, в котором рассказываю о жизни на Чукотке, и смотрю, как окна трепыхаются от ветра, словно марля, и моя шея отчаянно болит. После переезда на Чукотку, в особенности с наступлением полярной ночи, я стала метеочувствительной.

О полярной депрессии

Для меня сложное время — это полярная ночь, я каждый раз стараюсь ее пережить. И если в прошлом году это был период затяжной депрессии, то на этот раз организм просто сходит с ума. Весь день я хочу спать, зато к полуночи мои биологические часы объявляют, что неплохо бы погладить вещи или посмотреть сериал.

Если улететь в жаркие страны не получилось, то вполне помогает пение в горячей ванне с ароматическими маслами. Ну и мечты: они в полярную ночь как солнце — делают жизнь теплей и ярче.

"ВИМ-Авиа" и полеты как в 90-х

Большинство певекчан летают отдыхать раз в два года, но сразу на три-четыре месяца. И денег успевают накопить, и путешествие спланировать. Самолеты в Москву летают редко. Раньше в Певек летала "ВИМ-Авиа", но в октябре 2017-го она разорилась и ее заменила авиакомпания "Алроса".

© Фото : Денис Смирнов Северное сияние в Певеке. © Фото : Денис Смирнов Северное сияние в Певеке.

Теперь нет прямых рейсов, на пути в Москву приходится делать пересадку в Якутске или Новосибирске. Больше нервов, стресса и времени. Сейчас Певек вернулся к перелетам образца 90-х годов. Но в любом случае мы рады, что у нас есть возможность вообще вылететь.

О тотальной миграции

Миграция населения — это миф, распространяемый теми, кто боится северной жизни. В нулевых действительно был большой отток: люди бросали квартиры, продавали их за билет на самолет. Но сейчас строительство первой в мире плавучей атомной электростанции стало новым этапом в жизни города. Появляются дополнительные рабочие места, поэтому люди переезжают целыми семьями.

В Певеке на каждом шагу встречаешь либо еще беременную девушку, либо уже с коляской. Уровень рождаемости растет.

Да, жить тут сложно, но держит социальная политика округа: хорошие детские сады, школы, пусть развлечений, конечно, не так много, как хотелось бы, но постоянно появляется что-то новое.

София Давыдова, вернулась в родной Певек из Москвы

Я родилась и выросла на Чукотке. После школы поехала поступать в Москву на гидрометеоролога. Специально выбирала такую профессию, чтобы вернуться домой. Мама до последнего думала, что Большая земля удержит меня цепкими лапами, но родина тянула к себе больше.

© Фото : фото предоставлено участником сообщества "Певек - родной город" Вахтовики на Чукотке © Фото : фото предоставлено участником сообщества "Певек - родной город" Вахтовики на Чукотке

Певек — это город, который невозможно забыть: его необычный ландшафт, свежий воздух, растительный и животный мир, а еще добродушный народ. Если человек пришел к тебе домой попить чай, ты не имеешь права ему отказать, даже если вы видитесь впервые.

Суровый климат делает из вас Человека с большой буквы.

"Золотые огурцы"

Единственное, что беспокоит, — это высокие цены на продукты питания. С июля по ноябрь в Певеке проходит навигация в морском порту, а зимой продукты поставляют самолетом, поэтому стоимость зашкаливает.

© Фото : Денис Смирнов Самый северный город России Певек © Фото : Денис Смирнов Самый северный город России Певек

Огурцы, к примеру, стоят 690 рублей за килограмм. Сейчас у нас осень, зимней дороги еще нет, так что в магазине не найти даже картошки и лука. Зато в избытке рыба. Многие говорят, что скоро светиться начнем от нее, ведь она богата фосфором.

Вертолет в селе — праздник

Летом связь Певека с отдаленными селами осуществляется вертолетами. Раз в неделю они доставляют пассажиров, продукты, почту. Осенью — летают еще реже.

Вертолет в селе — это праздник. От мала до велика, все идут на площадку, и совсем не важно, встречаешь ли ты кого-то или получаешь передачки.

© Фото : Денис Смирнов Лисы свободно посещают город и не боятся местных жителей. © Фото : Денис Смирнов Лисы свободно посещают город и не боятся местных жителей.

Некоторые приходят просто поглазеть. Толпа обступает вертолет, пройти невозможно, а потом все тоскливо провожают его взглядом и начинают ждать следующий рейс.

Неимоверно дорогой интернет

Интернет на Чукотке очень дорогой и лимитный. Я живу в селе близ Певека — плачу за тысячу мегабайт одну тысячу рублей. Поэтому фильмы мы не качаем, в Инстаграме я смотрю только фото, а видео очень долго грузятся.

© Фото : Денис Смирнов Вахтовый поселок недалеко от города Певек. © Фото : Денис Смирнов Вахтовый поселок недалеко от города Певек.

Полярная ночь

Когда появляется солнце — для меня это праздник и неимоверное счастье. В полярный день, если погода хорошая, оно стоит круглые сутки. Выходишь на улицу, спрашиваешь, сколько времени, — отвечают: "Два часа". Переспрашиваешь: "Дня или ночи?" Мы зашториваем на ночь окна для того, чтобы поспать, но не получается, потому что громко кричат чайки, которые прилетают сюда размножаться. Их в это время очень много.

В Москву за 46 тысяч

В сентябре самолеты обычно забиты старателями, которые едут работать вахтовым методом на прииски. Кстати, попасть в Певек не так уж и легко: город является пограничной зоной, поэтому обязательно нужен вызов.

© Фото : Денис Смирнов По пути на Чукотку. © Фото : Денис Смирнов По пути на Чукотку.

В отпуск я стараюсь улететь в начале лета. На мне в это время надеты теплые штаны, куртка, потому что температура воздуха не выше 10 градусов. Вылететь — это особое приключение. Из-за плохой погоды бывают огромные задержки рейсов. И билеты нужно приобретать за четыре месяца. Цены, конечно, шокируют. В этом году экономкласс стоил почти 46 тысяч рублей.

Когда на Большой земле люди узнают, что я с Чукотки, то начинают спрашивать: живу ли я в яранге, езжу ли на оленях, пользуюсь ли в яранге интернетом. Это все стереотипы из анекдотов — мы простые люди, живем в своих квартирах, ходим в кино и кафе, которых в городе несколько. Просто у нас другой ритм жизни, непонятный жителям больших городов.