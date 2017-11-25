Соловьев намерен усиливать присутствие СЖР на мировых площадках

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв, ставший новым председателем Союза журналистов России, намерен усиливать присутствие организации на международных журналистских площадках.
"Нам необходимо тесно сотрудничать с зарубежными союзами журналистов, присутствовать и в ОБСЕ, и на всех мировых форумах журналистов, активно участвовать и отстаивать нашу позицию на любых международных мероприятиях. Нужно работать с союзами журналистов стран СНГ, в том числе с украинскими коллегами, настраивая друг друга на взаимное профессиональное уважение", — сказал Соловьев в субботу на XII съезде СЖР в Москве.
В каждом федеральном округе России он предлагает ежегодно проводить форумы журналистов. Кроме этого, новый глава СЖР предлагает организации сотрудничать с популярными блогерами, а ее руководству — не пренебрегать участием в ток-шоу и открытых дискуссиях на острые темы.