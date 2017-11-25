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Общество

Соловьев намерен усиливать присутствие СЖР на мировых площадках

23:3525.11.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкОфис Союза журналистов России. Архивное фотоОфис Союза журналистов России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьёв, ставший новым председателем Союза журналистов России, намерен усиливать присутствие организации на международных журналистских площадках.

Евгений Примаков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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XII съезд Союза журналистов России прошёл в Москве в субботу, впервые за 25 лет был выбран новый председатель организации. Экс-глава Союза журналистов России Всеволод Богданов получил звание его почетного председателя.

"Нам необходимо тесно сотрудничать с зарубежными союзами журналистов, присутствовать и в ОБСЕ, и на всех мировых форумах журналистов, активно участвовать и отстаивать нашу позицию на любых международных мероприятиях. Нужно работать с союзами журналистов стран СНГ, в том числе с украинскими коллегами, настраивая друг друга на взаимное профессиональное уважение", — сказал Соловьев в субботу на XII съезде СЖР в Москве.

Кандидат на должность председателя Союза журналистов России Владимир Соловьев на XII Съезде Союза журналистов России в Москве. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Также Соловьев планирует сосредоточиться на продвижении законодательных инициатив, которые призваны защитить права журналистов. Он поддерживает уже высказывающуюся представителями профессионального сообщества инициативу того, чтобы журналисты, постоянно работающие в зонах военных конфликтов, были законодательно приравнены к участникам боевых действий. Закон об обязательном страховании работодателями жизни и здоровья журналистов, работающих в горячих точках, надо распространить и на коллег, которые пишут статьи-расследования или снимают острые телепрограммы, считает Соловьев.

В каждом федеральном округе России он предлагает ежегодно проводить форумы журналистов. Кроме этого, новый глава СЖР предлагает организации сотрудничать с популярными блогерами, а ее руководству — не пренебрегать участием в ток-шоу и открытых дискуссиях на острые темы.

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