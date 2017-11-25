Подписано президентом: Путин одобрил закон о статусе иноагента для СМИ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ вносит поправки в статью 6 закона от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации". Согласно им, СМИ "могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента", если они получают финансирование из-за рубежа, в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников.

На работе российских СМИ закон не отразится. Право решения о признании СМИ иноагентом предоставлено Министерству юстиции. Те СМИ, на которых будет распространено действие нового закона, обязаны будут маркировать свои материалы и отчитываться о своей деятельности.

Закон, вводящий статус СМИ-иностранного агента, был принят Госдумой 15 ноября. Поправки в него были внесены в ответ на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание иностранным агентом телеканала RT America, подчеркивали парламентарии.

В минувшую среду закон одобрили в Совете Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы будут внимательно следить за правоприменительной практикой этого закона. Подобный мониторинг продлится не меньше года, заявила она.

Ранее Минюст направил в адрес ряда СМИ, среди которых "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии" и телеканал "Настоящее время", предупреждения о том, что они могут быть признаны иноагентами.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что под действие закона попадут и европейские СМИ, если в ЕС будут оказывать давление на российские медиа. "Пока его применение начнется с американских СМИ, но если европейцы перейдут к таким же действиям в отношении наших медиа, как и американцы, они получат такой же ответ", — подчеркнул сенатор.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя подписание закона президентом, отметил, что этот шаг стал логическим завершением работы по зеркальному ответу на действия властей США против российских СМИ. "Мы не планировали принимать подобные меры в отношении иностранных СМИ, но, к сожалению, действия американских коллег заставили нас пойти по этому пути", — сказал он.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал РИА Новости, что правозащитники намерены разработать поправки к закону, чтобы сделать российский ответ на притеснение в США российских СМИ юридически безукоризненным. При этом в СПЧ не подвергают сомнению саму необходимость принятия подобных мер. "Нас не устраивают те недостатки закона, на которые мы указали в своем экспертном заключении, и мы постараемся их исправить своими поправками", — сказал Федотов.