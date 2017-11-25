МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. С 2005 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 7,2 года, с 65,4 до 72,6 лет, заявила в субботу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В 2005 году продолжительность жизни россиян была 65,4 года. Сейчас это более 72,6. Рост — 7,2 года. По темпам прироста, наша страна является одним из лидеров в мире, фактически в тройку мы входим лидеров", — сказала Скворцова на площадке Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

Министр добавила, что общая смертность за этот же период снизилась на четверть. "Смертность среди лиц трудоспособного возраста — это самое важная для нас тема, потому что вы помните 90-е, 2000-е годы, когда она зашкаливала у нас в стране. Она была 826,5 на 1000 тысяч (человек), а сейчас: 480 (на 1000 человек) — последний результат. Фактически почти в два раза", — рассказала Скворцова.

По данным министра, младенческая смертность снизилась на треть с 2005 года, материнская смертность — на 60% с лишним.

"Эти показатели фактически сейчас позволяют нам занимать очень уверенные позиции в мире, и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наша страна стала международным лидером по темпам улучшения ситуации с общественным здоровьем в стране", — заключила Скворцова.