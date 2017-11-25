Совет по правам человека подготовит поправки к закону о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ подготовит поправки к закону о статусе иностранного агента для СМИ, сообщил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Мы займемся этой работой, когда закон вступит в силу. <…> Нас не устраивают те недостатки закона, на которые мы указали в своем экспертном заключении, и мы постараемся их исправить своими поправками", — заявил Федотов РИА Новости.

Владимир Путин в субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ, который на этой неделе был одобрен Советом Федерации. Согласно закону, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации".

Ранее Федотов сообщил, что президентский СПЧ принял экспертное заключение на одобренный Госдумой законопроект о СМИ-"иностранных агентах". Заключение правозащитников, по его словам, нацелено на то, чтобы сделать юридически безукоризненным российский ответ на действия американского минюста в отношении телеканала RT, в самой необходимости ответных мер в СПЧ не сомневаются.

Поправки о статусе СМИ — иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение в США российских медиа, прежде всего агентства Sputnik и телеканала RT.